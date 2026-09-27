Venezuela

Confirman la excarcelación de al menos 23 presos políticos desde la noche del 25Sep

Valentín Romero
Valentín Romero
5 Min de Lectura
Confirman la excarcelación de al menos 15 presos polìticos desde la noche de este viernes 25Sep
Foto: Composición con imágenes de Realidad Helicoide

Al menos 23 presos políticos habrían sido excarcelados durante las últimas horas, desde la nohe de este viernes, de acuerdo a lo informado en las redes sociales de las ONG, Realidad Helicoide y Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

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Las organizaciones confirmaron que salieron de su cautiverio: Justo Daza, Alejandro Torres, Gusmari Zapata, Dennys Custodio, José Rolando Machuca Osuna, Keinly Páramo, Juan Fred Acosta, Juan José Torres, Cosme Alcalá. Junir Pineda, Jhofre Vargas Novoa, Miguel Barreto, Wilder Vázquez, Gilbert Araña, Damian Rojas, Henry Castillo, Juan Lagos, Wilfredo Díaz y Jose Gregorio Valladares.

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Posteriormente se conoció sobre la excarcelación de Ronexy Magdaleno, detenida injustamente casi hace dos años acusada de «terrorismo». En un video difundido en las redes, se ve como la reciben sus allegados en las puertas del Centro de Resguardo y Control del Detenido El Valle, en Caracas.

Asimismo, ya se había anunciado la liberación de Frank Cabañas, útimo detenido por el caso Óscar Pérez, además de Leonardo Chirinos y Miguel Castillo, vinculados a la Operación Gedeón y Vuelvan Caras, respectivamente.

Es importante recordar que estas excarcelaciones se produjeron pocas horas después de que finalizara la segunda ronda de diálogo, entre representantes del Gobierno y la AN 2015, realizada en Caracas desde el pasado el pasado 17 de septiembre.

FORO PENAL SE HABÍA REUNIDO CON DINORAH FIGUERA

En el marco de las reuniones de la delegación de la Asamblea Nacional del 2015 con distintos sectores en Venezuela, la directiva de la ONG, Foro Penal se había reunido con la diputada Dinorah Figuera el pasado sábado.

La organización insistió en la necesidad de que, en el proceso de negociación con el gobierno de la presidenta encargada de Delcy Rodríguez, se abordara la liberación de los presos políticos y la transformación integral del sistema de justicia.

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Dinorah Figuera se entrevistó con Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, y Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la misma ONG. Ambos sostuvieron que Venezuela necesita, en primer lugar, un cambio político que permita avanzar hacia una reconstrucción real, completa e independiente del sistema de justicia.

Ambos advirtieron que esa transformación no puede limitarse al Poder Judicial, pues se debe incluir al Ministerio Público, así como a los cuerpos policiales y de seguridad. Además de agregar al sistema penitenciario, actualmente subordinado al Ejecutivo nacional.

“Sin una reconstrucción urgente y completa del sistema de justicia, será imposible garantizar libertades, seguridad jurídica para inversiones y respeto a los derechos humanos. Pero para que esto se cumpla, obligatoriamente debe darse primero un cambio político genuino”, afirmó Alfredo Romero.

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