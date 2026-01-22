Condenaron a un estudiante a 15 de prisión, había denunciado un bote de aguas negras a través de VenApp

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este jueves que el estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado, fue condenado a 15 años de prisión.

Vale recordar que el hombre de 31 años fue detenido el 20 de marzo de 2025 y juzgado por incitación al odio. Se encontraba en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa.

«Alvarado está preso por contar que en su casa no podían usar el baño. Por denunciar desde sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp, que las aguas negras se desbordaban en su comunidad y que los transformadores eléctricos se dañaron sin ser reparados», indicó.

Durante sus declaraciones ante un tribunal, Juan Alvarado señaló que su único objetivo era denunciar las fallas de los servicios públicos en su comunidad de Apartadero. Incluso él es un paciente crónico que requiere atención y cuidados permanentes, acotó el SNTP.

«Desde la Ven App llamaban para preguntar si ya los habían arreglado, y Juan decía la verdad: que no. Eso fue lo que, al parecer, desató todo lo que hoy estamos viviendo», relató un familiar.

Según sus allegados, los recursos para las reparaciones fueron asignados, pero las obras nunca se ejecutaron. Aseguran que «la condena contra Juan es una represalia política del ex alcalde chavista Uliber Quintero», por haber denunciado públicamente la falta de ejecución de esas obras.

«La denuncia de las cloacas está en Aguas Cojedes, pero se niegan a entregarnos el informe. Juan, como estudiante de periodismo, hacía lo que estaba aprendiendo: informar», señalaron.

Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó el acta de declaración de un supuesto miembro del Comité de la Juventud del PSUV de Apartadero. Sin embargo, esa persona nunca compareció ante el tribunal cuando fue citada.

LA DETENCIÓN DEL ESTUDIANTE

Juan Alvarado regresaba en un transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde vive con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas en la rodilla.

En el punto de control La Cascada, en la autopista José Antonio Páez, estado Portuguesa, funcionarios de la GNB solicitaron las cédulas a los pasajeros.

Tras verificar sus datos, lo bajaron del autobús y le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra.

«Luego sabría que había sido emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes de fecha 9 de enero de 2025. Esto por el delito de incitación al odio, previsto en el artículo 20 de la Ley contra el Odio», apuntó el SNTP.