Condenaron a tres pescadores de Falcón a seis años de prisión, fueron detenidos tras las elecciones de 2024

Tres jóvenes pescadores artesanales de Falcón fueron condenados a seis años de prisión por el Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) indicó que Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot fueron detenidos el 20 de septiembre de 2024 durante la represión poselectoral.

La defensa solicitó libertad plena al sostener que durante el juicio no se presentaron pruebas que demostraran los delitos imputados y evidenció contradicciones en las declaraciones de los testigos.

Los tres detenidos participaron de forma telemática desde los tribunales del estado Falcón, mientras sus madres permanecieron en la sala del Palacio de Justicia donde se celebró la audiencia.

🚨URGENTE | En medio de anuncios sobre acuerdos para transformar la justicia en Venezuela, condenan a 6 años de prisión a tres jóvenes trabajadores detenidos durante la represión poselectoral de 2024 El Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo condenó este jueves… pic.twitter.com/Hr0gtuw3kY — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 13, 2026

LA DETENCIÓN

Los jóvenes fueron detenidos cuando regresaban de pescar, en pleno contexto de represión poselectoral.

Sus madres denunciaron que funcionarios de la GNB les habrían fabricado evidencias, como cables oxidados de turbinas eólicas, picos y palas. Esto para acusarlos de terrorismo, asociación para delinquir, extracción de material estratégico y sabotaje eléctrico, reseñó el Clippve.

El juicio comenzó el 30 de abril de 2026, tras más de un año y medio de detención. Durante el proceso, las familias denunciaron violaciones al debido proceso, incluida la imposibilidad de contar con abogados de confianza. También solicitaron la aplicación de la Ley de Amnistía, pero les fue negada.

«La condena ocurre apenas un día después de anunciarse acuerdos para iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano. Para estas madres, sin embargo, la injusticia continúa y se profundiza el sufrimiento. No puede hablarse de transformar la justicia mientras persistan procesos denunciados por graves violaciones al debido proceso y condenas sin pruebas suficientes», comentó la ONG.