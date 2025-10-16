Condenaron a 10 años de prisión a una madre por un mensaje en WhatsApp, la acusaron de «incitación al odio»

Organismos de justicia condenaron a 10 años de prisión a una mujer tras ser acusada de «incitación al odio» luego de enviar un comentario crítico sobre el gobierno de Nicolás Maduro en una conversación privada de WhatsApp.

La detenida responde al nombre de Verónica Andreina Rojas Soto de 44 años de edad y vivía en Los Teques. Su hija, Karelys Rojas, quien actualmente se encuentra en Portugal, confirmó la sentencia y contó que el arresto ocurrió hace tres meses.

El pasado 1 de octubre se llevó a cabo su juicio y de inmediato la trasladaron al Centro Penitenciario Femenino de Los Teques, tras recibir una sentencia de 10 años de prisión, según informó El Tequeño.

No está del todo claro cómo se filtró la información del comentario. Rojas aseguró que su madre le envió el mensaje en cuestión a una amiga, quien también estuvo privada de libertad, pero que poco después dejaron en libertad.

Verónica Rojas no contaba con antecedentes penales y no tenía historial de conflictos sociales.

“Mi mamá es una mujer de hogar, dedicada a su esposo y a mi hermana menor de 15 años. No representa ningún peligro para la sociedad. Solo expresó una opinión en privado”, declaró Karelys Rojas.

Asimismo, la joven alertó que su madre padece problemas circulatorios que podrían agravarse en reclusión.

Además, trascendió que la familia tenía previsto viajar para Portugal, pero ahora les ha cambiado la vida. La familia solicitó la revisión del caso y garantías procesales, alegando que se trata de una reacción desproporcionada ante un impulso verbal sin consecuencias reales.