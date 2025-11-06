Concurso de fotografía en homenaje a San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles

El Santuario Nuestra Señora de La Candelaria y la Fundación Museos de Caracas invitan a fotógrafos aficionados y profesionales a participar en el Concurso de Fotografía «San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles siempre cerca de todos».

Se trata de una iniciativa cultural para honrar la vida y el legado de los dos primeros santos venezolanos, el «Médico de los Pobres» y la Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús. Una oportunidad para capturar, a través del lente, la fe, la devoción y la cercanía de estos insignes venezolanos.

«El concurso permite combinar la fotografía, el arte popular y la fe, ofreciendo un sincero tributo a San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles, figuras que congregan e inspiran a toda Venezuela», informó el Padre Gerardo Barracchini, Párroco de La Candelaria.

La fotografía deberá ir enmarcada en un portarretrato, que puede ser artesanal y las medidas son de libre elección del participante, promoviendo así la creatividad y la mezcla de técnicas.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA:

Tema Central: La cercanía e inspiración de San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles.

Técnica: Libre.

Recepción de Fotografías: Desde el 15 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2025.

Lugar de Consignación: Tienda “Venerable Café”, ubicada en el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria.

Horario de Recepción: 9:00 am a 5:00 pm.

Requisitos para la Consignación: La fotografía debe estar debidamente embalada e incluir la siguiente información:

Nombre completo del participante.

Técnica utilizada.

Correo electrónico.

Número de teléfono de contacto.

Redes sociales

Todas las obras recibidas formarán parte de una exposición temporal, ofreciendo al público una muestra colectiva de la devoción nacional. La inauguración de la exposición se llevará a cabo el 15 de noviembre en los prestigiosos Espacios Museos de Caracas, donde las fotografías serán exhibidas por un tiempo determinado.

El veredicto final del jurado calificador se dará a conocer una vez finalizado el período de exposición. Para más detalles: @iglesia.candelaria.caracas.