Conatel y Starlink discutieron formalización y regularización del internet satelital en el país

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvo una mesa de trabajo con representantes de SpaceX y Starlink para avanzar en la formalización y regularización del despliegue del servicio de Internet satelital en el país, informó este lunes el ente regulador.

Durante el encuentro se abordaron aspectos técnicos, jurídicos y económicos vinculados a la operación de la empresa en territorio venezolano.

Conatel instó a Starlink a iniciar el proceso de homologación de sus equipos, un paso necesario para garantizar que su funcionamiento se ajuste a la normativa legal vigente y cumpla con los estándares de calidad y seguridad exigidos por el organismo.

Por su parte, el equipo directivo de SpaceX expresó su disposición a adaptarse a los requerimientos planteados por el regulador.

La compañía reafirmó su interés en ampliar las opciones de conectividad en el país y en ofrecer Internet de alta velocidad en todo el territorio nacional, en momentos en que el uso de sus antenas ya es visible en distintas ciudades venezolanas.

«Con este encuentro Conatel reafirma su compromiso de impulsar la modernización tecnológica de Venezuela», destacó el organismo venezolano por medio de sus redes sociales.

El acercamiento entre ambas partes se produce después de que Starlink operara durante años en una zona gris regulatoria en Venezuela, sin contar con la habilitación administrativa ni la concesión de espectro que exige la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Más recientemente, Conatel había otorgado un permiso temporal a la empresa para una prueba piloto que permitiera restablecer las telecomunicaciones en zonas afectadas por la emergencia sísmica, con especial atención al estado La Guaira.

Cuando las redes fallan, mantenerse conectado ayuda a coordinar rescates, atención médica y asistencia humanitaria. Tras los devastadores terremotos en Venezuela, @Starlink ha desplegado más de 1.600 kits de conectividad que apoyan a equipos de rescate, personal médico y… pic.twitter.com/gtEq5HuRG6 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 9, 2026

SU USO DESPUÉS DE LOS TERREMOTOS

De hecho, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó que la compañía Starlink ha distribuido más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela para fortalecer las comunicaciones en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Esa tecnología permitió respaldar las labores de rescate y la atención humanitaria mientras continúan todavía las tareas de recuperación.

A través de una publicación en X, la representación diplomática confirmó que el sistema satelital ha sido incorporado en coordinación con empresas de telecomunicaciones venezolanas para contribuir al restablecimiento de los servicios de emergencia.

«En colaboración con operadores venezolanos, Starlink también está ayudando a restablecer comunicaciones de emergencia y a mantener conectadas a cientos de miles de personas», indicó la sede diplomática.

La Guaira, uno de los estados más afectados por el doble sismo, ha sido uno de los principales destinos de esta asistencia. Allí, los daños en la infraestructura dejaron sin servicio de Internet y telefonía a varios sectores.

Con las redes convencionales todavía en proceso de reparación, la conectividad satelital se ha convertido, en La Guaira, en un respaldo clave para sostener las comunicaciones en puntos estratégicos de la entidad.