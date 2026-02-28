Conatel cerró una emisora en Carabobo: SNTP denuncia que en 2026 van cuatro estaciones «sacadas del aire»

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) ha denunciado el cierre de cuatro emisoras de radio en lo que va de este 2026, a la vez que alertaba sobre las violaciones al derecho de la información y la libertad de expresión.

Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se presentaron este viernes en la emisora Rítmica 104.1 FM de Puerto Cabello, según el SNTP. Luego el medio fue cerrado y sacado del aire.

«Los funcionarios incautaron equipos y bienes de la estación, que tenía 26 años al aire de manera ininterrumpida. Cerca de 30 trabajadores quedaron cesantes», acotó el SNTP. «Rechazamos esta acción que restringe el derecho a la información», añadió.

#AlertaSNTP | Este #27Feb una comisión de CONATEL sacó del aire la emisora Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Además del cierre, los funcionarios incautaron equipos y bienes de la estación, que tenía 26 años al aire de manera ininterrumpida.

El caso de Rítmica no es aislado. De acuerdo a reportes del SNTP en su cuenta de X (Twitter), otras tres emisoras han sido cerradas en lo que va de 2026.

El organismo contabilizó el primer caso el pasado 7 de enero. La emisora Impacto 105.3 FM de la ciudad de La Fría, en el municipio García de Hevia del estado Táchira, salió del aire «después de que no fuera renovada su concesión».

#AlertaSNTP | Este 7 de enero Conatel ordenó la salida del aire de la emisora Impacto 105.3 FM, ubicada en La Fría, municipio García de Hevia del estado TáchiRA, después de que no fuera renovada su concesión.



El segundo caso se remonta hasta el 30 de enero, cuando fue cerrada la emisora Unika 92.1 FM de la parroquia Coche, en Caracas. Su director, Mario Moro, afirmó al SNTP que, desde 2024, intentaron sin éxito la habilitación y consignar documentos.

«Funcionarios del ente regulador, acompañados por efectivos de la Guardia Nacional, llegaron a la sede cerca de las 10:00 am y luego de 10 horas procedieron al cierre e incautaron la cónsola, una computadora, micrófonos y el enlace con el transmisor», acotó el SNTP.

#AlertaSNTP | Después de 19 años al aire, este #30Ene fue cerrada por Conatel la emisora Unika 92.1 FM, en la parroquia Coche, en Caracas.

Su director, Mario Moro, relató que funcionarios del ente regulador, acompañados por efectivos de la Guardia Nacional, llegaron a la sede… pic.twitter.com/vjMUIFx4yQ — SNTP (@sntpvenezuela) January 31, 2026



La emisora Urbana 94.3 FM de la localidad de Guatire, en el estado Miranda, también cerró el pasado 20 de febrero. «La medida incluyó el cese de las transmisiones y la incautación de la totalidad de los equipos de transmisión», afirmó.

#AlertaSNTP | Este #20Feb, funcionarios de la Conatel, en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, cerraron la emisora Urbana 94.3 FM, ubicada en Guatire, estado #Miranda. Así lo confirmo al #SNTP la dirección de la radio.

La medida incluyó el cese de las transmisiones y la… pic.twitter.com/gBUY8a7taS — SNTP (@sntpvenezuela) February 23, 2026



Activistas y periodistas han denunciado durante años el cierre de emisoras en el país. Aunque no hay cifras oficiales, la ONG Espacio Público contabilizó al menos 284 casos entre 2003 y 2022.