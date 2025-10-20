Venezuela

«Comiendo y creciendo»: Así están los tres leoncitos tras casi dos meses de haber nacido en el Zoológico de Mérida

Kimberly Montilla
Kimberly Montilla
El Parque Zoológico «Chorros de Milla» de Mérida compartió las primeras imágenes de uno de los tres leoncitos comiendo sus primeros trozos de carne por sí solo.

De acuerdo con la información publicada, la mamá de los pequeños felinos «los ha ido enseñando» a comer carne por su propia cuenta.

«Comiendo y creciendo. Los primeros leones nacidos en Mérida siguen avanzando en su crecimiento y merideños y visitantes asisten a diario para conocerlos siempre jugando junto a su mamá», añadió el zoológico en sus redes sociales.

Adicionalmente, agradeció «a todo el equipo que lo ha hecho posible y por supuesto a sus lindos padres», Carú y  Murachi, el león blanco.

El Parque Zoológico «Chorros de Milla» de Mérida continua publicando el avance y evolución de los tres leoncitos, incluyendo los días de chequeo médico, los cuales han mostrado que las tiernas criaturas se encuentran en perfecto estado.

LOS TRES LEONCITOS DE MÉRIDA AÚN NO TIENEN NOMBRE

Asimismo, compartieron que han aumentado más de un kilo desde el último chequeo médico y que ya les colocaron el microchip a los tres críos de leones. Adicionalmente, informaron de un concurso que llevarán a cabo en las escuelas para ponerle nombres a los pequeños leoncitos.

Por su parte, todo el equipo del zoológico invita constantemente tanto a merideños como a turistas a visitar el parque y disfrutar de la ternura de las pequeñas crías.

Estos felinos están próximos a cumplir dos meses de vida «y son los primeros que han nacido en los 70 años de historia de este zoológico. Estamos muy contentos y sorprendidos por el crecimiento de estos leoncitos y por eso queremos invitar al público para que se acerquen a visitarlos», anunció el secretario de Turismo de la Gobernación de Mérida, Inti Sarcos.

Sarcos también recordó que el horario del zoológico es de martes a domingos, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

