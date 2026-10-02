Colapsó tránsito en la carretera Morón-Coro en Boca de Aroa durante protesta por cortes de luz este 2-Oct

Vecinos de Boca de Aroa, en el estado Falcón, cerraron por completo el paso en la carretera Morón-Coro este viernes, 2 de octubre, para protestar por las constantes fallas y cortes del servicio eléctrico que afectan a la zona turística y comercial.

El periodista Jhonattam Petit García reportó que la manifestación mantuvo paralizado el tránsito en esta vía clave, que conecta el centro con el occidente del país.

Según los manifestantes, la protesta es consecuencia del hartazgo ante los apagones prolongados, las fluctuaciones de voltaje que dañan los pocos electrodomésticos que aún funcionan y la falta de respuesta de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que según denuncian se ha vuelto habitual.

De hecho, su principal frase durante la manifestación fue: «¡No hay luz, no hay paso!»

Mientras un pronunciamiento oficial habló esta semana de «mejoras al Sistema Eléctrico Nacional», los habitantes de la zona aseguraron que lo que viven son horas continuas sin servicio, alimentos echados a perder y comercios paralizados en plena temporada.

VARADOS

En tanto, largas filas de vehículos particulares, camiones de carga y autobuses permanecieron detenidos a lo largo de la carretera.

Para los vecinos, cerrar la calle se ha convertido en la única forma de lograr que las autoridades regionales y la empresa eléctrica nacional atiendan sus reclamos.

Hasta el momento, pasadas las 5:00 de la tarde de este viernes, la vía continúa bloqueada a la espera de que algún representante del gobierno se presente en el lugar con soluciones.