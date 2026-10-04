EN VIDEO: Lo que dijo Claudia Macero sobre María Corina Machado y una posible reunión con Delcy Rodríguez

La líder opositora venezolana María Corina Machado está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez siempre y cuando este encuentro contribuya a acelerar la transición democrática y garantice la realización de unas elecciones presidenciales libres en el país.

Así lo ratificó Claudia Macero, jefa de Comunicaciones del partido Vente Venezuela, durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot. Macero recordó que esta postura no es nueva y que ya la había revelado públicamente el senador estadounidense Rick Scott.

«No es la primera vez que María Corina ha dicho que está dispuesta a sentarse de cara a la gente con una agenda clarísima, y obviamente por un proceso de cambio real en Venezuela», afirmó la vocera.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA SIN DEMORAS

Desde Vente Venezuela advirtieron sobre las intenciones del Gobierno de postergar los comicios. Macero rechazó las declaraciones de voceros oficialistas que sugieren que el proceso electoral podría retrasarse incluso hasta el año 2030.

Según la portavoz, algunos sectores políticos parecen apostar al desgaste del tiempo, esperando el fin de mandatos internacionales clave como el de Donald Trump o la gestión de Marco Rubio en Estados Unidos.

«Vamos a ir poco a poco cuando Venezuela esté lista para un proceso electoral. Eso no puede ser así», advirtió Macero, insistiendo en que el cambio político es urgente.

EL ROL DE MACHADO FRENTE A LA MESA DE DIÁLOGO

Al ser consultada sobre si Machado se incorporará a la mesa de diálogo actual entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen, Macero aclaró que se trata de escenarios distintos. Explicó que, hasta el momento, la líder de Vente Venezuela no ha recibido una invitación formal para sumarse a este espacio.

No obstante, matizó la necesidad de su presencia física en las negociaciones: «Al final cada persona tiene un rol, y María Corina no necesariamente tiene que estar sentada en la mesa para contribuir con el proceso».

Respecto al desempeño de la mesa de diálogo actual, Macero expresó un optimismo moderado basado en resultados concretos como el desbloqueo de medios de comunicación y el cierre de causas judiciales por motivos políticos.

Finalmente, la jefa de comunicaciones reiteró que el verdadero rol de María Corina Machado sigue estando en los sectores populares y las calles del país.

Su objetivo principal es organizar a la ciudadanía de cara al venidero proceso electoral, replicando la estrategia de movilización que impulsó la candidatura de Edmundo González Urrutia en 2024.