Circulación del transporte de carga pesada será restringida por elecciones municipales desde este 26Jul

El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó este viernes que la circulación del transporte de carga pesada quedó restringida desde la madrugada de este 26 de julio, a raíz de las elecciones municipales y concejales que se llevarán a cabo el domingo.

En un mensaje difundido en el canal de Telegram de la cartera de Interior, se informó que la medida, que entró en vigor a la 1:00 am, se mantendrá hasta la misma hora del 28 de julio. Además, la restricción aplicará a la carga mayor a las 3,5 toneladas.

«El INTT informa a los operadores de transporte de carga que, entre el sábado 26, a partir de la 1:00 am, y el lunes 28 de julio, a la misma hora, estará restringida la circulación del transporte de carga superior a los 3.500 kg. Esto con el objetivo de garantizar seguridad vial durante los comicios electorales municipales, a celebrarse el 27 de julio», explicó el ente.

Asimismo, el INTT resaltó que la limitante se lleva a cabo conforme a lo estipulado en la resolución conjunta 083 y 022 del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del Ministerio para el Transporte. Estas aparecen publicadas en la Gaceta Oficial Nº 42.425, de fecha 25 de julio de 2022.

HABRÁ EXCEPCIONES EN EL TRÁNSITO DE CARGA

No obstante, el INTT aclaró que la medida no aplicará a vehículos de carga pesada que transporten ciertos productos y servicios. En ese punto, el ente precisó que quedan exentos los siguientes: alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primas; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, material de telecomunicaciones y «para la defensa de la nación».

A esta medida anunciada se le suma la de la de la ley seca y el control estricto fronterizo anunciado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Para estas próximas elecciones se elegirán 2.806 cargos públicos: 335 alcaldes o alcaldesas y 2.471 concejales (1.420 por listas, 982 por votación nominal y 69 para representaciones indígenas en 596 circunscripciones).

En este proceso no participará la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), al igual que en el de gobernadores y Asamblea Nacional de mayo pasado.

Esas votaciones, las más recientes, estuvieron marcadas por la abstención, debido a que la población consideró que no se respetaron los resultados del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo refrendó, sin publicar los resultados desglosados.