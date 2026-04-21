Cinco presos muertos en Yare III, confirma el Ministerio de Asuntos Penitenciarios

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios anunció este martes la muerte de cinco presos en la cárcel de Yare III, ubicada en el estado Miranda. De acuerdo a la versión oficial, los trágicos hechos se dieron por «una riña» y un «motín» dentro de las instalaciones.

La cartera emitió un comunicado en sus redes sociales informando sobre los hechos en la cárcel de Yare III. «El lunes se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín», indicó el Ministerio.

Las autoridades precisaron que los fallecidos fueron identificados como Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin José Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.

El Ministerio afirmó que la cárcel es un «establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales», a pesar de los reportes de presos políticos en su interior.

Al concluir el comunicado, la cartera de Servicios Penitenciarios afirmó que el «Ministerio Público ha iniciado una investigación». Así pues, buscan «determinar las circunstancias exactas» en las que murieron presos.

INVESTIGACIÓN DEL MP

En la noche del lunes, el Ministerio Público anunció una investigación en el penal por los hechos registrados en la cárcel de Yare. Sin brindar mayores detalles, aseguró que se enfocaba en el «esclarecimiento de lo ocurrido y garantizar los derechos».

Familiares de presos políticos exigieron este lunes información de sus familiares, en medio de reportes de enfrentamiento en la cárcel. «No sé nada de mi hijo. Quiero saber de mi hijo. Nadie nos da información, yo estoy enferma», dijo una mujer a las afueras del penal.

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el lunes se suspendieron las visitas a la cárcel sin previo aviso. Los organismos de seguridad solo permitieron el ingreso de paquetería (alimentos y artículos de uso personal que llevan los parientes).

El anuncio de las muertes en la cárcel de Yare III se dieron apenas un día después de que el OVP denunció el fallecimiento de dos presos en la cárcel de El Rodeo en menos de 24 horas. Las autoridades no han confirmado o desmentido estos reportes.