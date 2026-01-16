Estos son los cinco bancos privados que recibirán fondos de venta de petróleo desde el BCV

Cinco bancos privados han sido autorizados hasta ahora para recibir los recursos provenientes de la venta del petróleo venezolano desde el Banco Central de Venezuela (BCV).

Se trata de Bancamiga, Mercantil, Banco Nacional de Crédito, Banesco y Provincial, según confirmó a Bitácora Económica una fuente extraoficial.

Actualmente La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) está dando los últimos toques a la licencia que recibirá el BCV.

Los recursos de la venta del petróleo venezolano van a una cuenta que le fue abierta al Central en el Banco Nacional de Catar (QNB), de acuerdo a un reporte del medio Bitácora Económica.

El corresponsal de este banco catarí es JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos. Esta entidad financiera requiere de la licencia de la OFAC para poder distribuir los recursos a las entidades financieras venezolanas.

Se calcula que entre las cinco entidades financieras venezolanas se distribuirán alrededor de 330 millones de dólares que serán destinados al sector salud e infraestructura.