Venezuela

Estos son los cinco bancos privados que recibirán fondos de venta de petróleo desde el BCV

Caraota Digital
Por Caraota Digital
1 Min de Lectura
Cinco bancos privados han sido autorizados hasta ahora para recibir los recursos provenientes de la venta del petróleo venezolano desde el Banco Central de Venezuela (BCV).

Se trata de Bancamiga, Mercantil, Banco Nacional de Crédito, Banesco y Provincial, según confirmó a Bitácora Económica una fuente extraoficial.

Este Oct12 no laborará la banca nacional por feriado nacional
Tome nota: Este es el precio de la mesa navideña en 2024
Indígenas furiosos tomaron sede policial en Machiques, piden liberación de yukpa detenido por robo

Actualmente La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) está dando los últimos toques a la licencia que recibirá el BCV.

Los recursos de la venta del petróleo venezolano van a una cuenta que le fue abierta al Central en el Banco Nacional de Catar (QNB), de acuerdo a un reporte del medio Bitácora Económica.

El corresponsal de este banco catarí es JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos. Esta entidad financiera requiere de la licencia de la OFAC para poder distribuir los recursos a las entidades financieras venezolanas.

Se calcula que entre las cinco entidades financieras venezolanas se distribuirán alrededor de 330 millones de dólares que serán destinados al sector salud e infraestructura.

