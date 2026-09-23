Cierre total de la Cota Mil desde la Av. Baralt hasta San Bernardino, este será el horario en el que no podrás circular

El Ministerio para el Transporte informó que se llevará a cabo el cierre total de un tramo de la Avenida Boyacá, conocida como Cota Mil, por motivo de labores de rehabilitación de la carpeta asfáltica.

En ese sentido, se destacó que el tramo que estará cerrado es desde el Distribuidor Baralt hasta el Distribuidor San Bernardino en sentido este.

La medida se aplicará desde este miércoles, 23 de septiembre, hasta el 30 de septiembre de 2026, en horario comprendido de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

«Los invitamos a tomar sus previsiones durante el desarrollo de estas actividades, ejecutadas por la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), ente adscrito al Ministerio para el Transporte, en aras de garantizar la movilidad fluida y segura de todas y todos», señaló el organismo.

Vale recordar que la semana pasada, se realizaron los trabajos de demarcación de 26 kilómetros en la Cota Mil, específicamente en el tramo La Urbina – Distribuidor Sebucán (sentido oeste).

​Estos trabajos complementaron la rehabilitación de la vía para brindar mayor seguridad, mejor visibilidad y un tránsito más fluido a todos los conductores.

El Ministerio de Transporte había indicado que los trabajos se hicieron desde el 17 hasta el 21 de septiembre de 2026.