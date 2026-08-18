Venezuela

CICR trabajará con Venezuela para constatar avances en atención a reclusos en las cárceles

Caraota Digital
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CRUZ ROJA

Venezuela y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desarrollan esta semana una agenda de cooperación técnica en materia penitenciaria, con el propósito de intercambiar experiencias, evaluar avances e identificar áreas de interés común.

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En el marco de esta iniciativa, representantes del CICR sostendrán encuentros con autoridades penitenciarias y realizarán visitas a distintos establecimientos carcelarios del país. Entre los centros contemplados se encuentra el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Durante las visitas se abordarán aspectos vinculados con la atención y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, incluyendo el acceso a servicios de salud, educación, actividades productivas y contacto con sus familiares.

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La agenda busca favorecer el intercambio de experiencias y permitir la identificación de posibles áreas de cooperación técnica entre el organismo humanitario y las autoridades venezolanas.

Las actividades concluirán con un encuentro bilateral en el que serán compartidas las principales consideraciones derivadas de la jornada y se evaluarán posibles líneas de trabajo conjunto en materia penitenciaria.

NOTA DE PRENSA
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