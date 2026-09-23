Cicpc lanza advertencia sobre nuevo reto viral entre niños y jóvenes por redes sociales

Las autoridades policiales se mantienen en alerta por el ‘Desafío de las 48 horas’, un reto viral que estaría proliferando entre algunos jóvenes en el país. Tal como indica su nombre, consiste en desaparecer por dos días, generando preocupación entre sus seres queridos.

La secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Mercy Bracho, informó a la ciudadanía sobre este reto viral, a la vez que advirtió sobre el «impacto y las consecuencias» de este accionar.

«Es una práctica en la que niños y adolescentes se ausentan voluntariamente de sus hogares y cortan toda comunicación», dijo Bracho en el programa radial Hablemos de Prevención.

Durante las 48 horas en que consiste el reto, los jóvenes permanecen desaparecidos. «El propósito es figurar en redes sociales, generar alarma y movilizar a familiares, comunidades y organismos de seguridad en su búsqueda», añadió.

LOS RIESGOS DEL RETO

En una publicación hecha en las redes sociales del Cicpc, alertaron que el reto viral «vulneran la paz física y emocional del núcleo familiar». A esto se suma que «exponen directamente a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad crítica».

Mientras permanecen desaparecidos, los jóvenes pueden ser «víctimas de accidentes, delitos o extravíos reales». En tal sentido, alertaron sobre la «proliferación de peligrosos retos virales trasmitidos a través de redes sociales» que ponen en riesgo a los niños y adolescentes del país.

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Una vez alertaron sobre el reto de las 48 horas, las autoridades instaron a la ciudadanía a «descontaminarse del uso prolongado» del celular. «Hay que tomar en cuenta que un like no vale más que su integridad», apuntó el Cicpc.