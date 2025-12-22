Chacao luce limpia para la temporada navideña con operativos especiales de Fospuca

Entre luces, árboles y familias que recorren plazas y bulevares, el municipio recibe esta temporada especial con una imagen limpia y ordenada, gracias a los operativos especiales de limpieza y mantenimiento urbano que entre la Alcaldía y FOSPUCA han activado para acompañar el aumento de actividades propias de la fecha.

Desde muy temprano y hasta entrada la noche, cuadrillas de trabajadores recorren avenidas, zonas comerciales y espacios públicos realizando labores de recolección, barrido y saneamiento. Como resultado de este esfuerzo diario, en lo que va del mes de diciembre y durante estos operativos se han recolectado 1.604,19 toneladas de residuos sólidos, contribuyendo a que vecinos, comerciantes y visitantes disfruten de una ciudad más agradable para celebrar estas fechas.

El trabajo se refuerza especialmente en los puntos de mayor movimiento, como corredores peatonales, áreas gastronómicas y zonas de encuentro ciudadano. Para ello, se han ampliado los turnos y organizado al personal de manera estratégica, permitiendo mantener la limpieza incluso en las celebraciones y actividades del municipio, como lo será la Rodada Navideña que se celebrará este 21 de diciembre.

Además de la recolección constante, se realiza un seguimiento permanente al estado de papeleras y contenedores, junto con jornadas de barrido manual y mecanizado que ayudan a conservar en óptimas condiciones los espacios más concurridos del municipio. Cada acción suma para que Chacao se mantenga ordenado y acogedor durante la temporada decembrina.

Comerciantes y transeúntes coinciden en que una ciudad limpia marca la diferencia en Navidad. Un entorno cuidado invita a permanecer más tiempo en las zonas comerciales, a disfrutar de los espacios públicos y a vivir con mayor tranquilidad las actividades propias de estas fechas, fortaleciendo además el movimiento económico local.

Con estos operativos especiales, Chacao se prepara para vivir una Navidad más agradable, demostrando que el trabajo diario del personal de aseo urbano es fundamental para mantener una ciudad limpia, viva y lista para recibir a todos.

Nota de prensa