Cerrarán paso total en túneles El Paraíso y El Valle a partir de este 13Oct por mantenimiento, estos son los horarios

El Ministerio para el Transporte informó este martes que realizarán labores de rehabilitación en los túneles de El Paraíso y El Valle, en el municipio Libertador de Caracas. La vía estará cerrada en su totalidad durante varios días de esta semana.

De acuerdo al comunicado difundido por el Ministerio, se harán trabajos en estas importantes arterias viales que conectan dos sectores populares de la ciudad capital. Las labores forman parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles.

Estas obras comenzarán este martes y se extenderán hasta el viernes, 16 de octubre. Aunque el cierre será total entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, los días con restricciones se dividirán entre cada uno de los túneles.

El túnel de El Valle estará cerrado solamente el 13 de octubre, mientras que en el caso de El Paraíso se extenderá desde el 14 hasta el 16. El horario será el mismo en ambos casos.

OBRAS EN LOS TÚNELES

Tras anunciar el cierre total de estos importantes túneles, el Ministerio de Transporte instó a emplear vías alternas durante el horario indicado. «Invitamos a tomar sus previsiones durante el desarrollo de estas actividades», agregó el organismo.

La Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), adscrita al Ministerio de Transporte, ejecutará las obras. Asimismo, agregó que las labores de rehabilitación serán «dirigidos a garantizar la movilidad fluida y segura de todos», concluyó.

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La cartera de Transporte avanza en el mantenimiento de diversos túneles, autopistas y avenidas de la ciudad capital. Durante la semana pasada se hicieron obres en La Planicie I y II, las cuales sufrieron el cierre total por varios días.