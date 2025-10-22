Cayó director del Saime en Guárico: Tenía una red que cobraba en dólares

Las autoridades policiales capturaron esta semana a Johangel Rafael Castillo Manrique, director de la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en la localidad de Zaraza, estado Guárico.

De acuerdo a Últimas Noticias, Castillo lideraba una red que cobraba en dólares por expedir pasaportes y otros documentos. Otros trabajadores del Saime, llamados Liliana del Carmen Machado González, Ibelise Coromoto Díaz y Luis Antonio García, estarían involucrados.

El caso salió a la luz el pasado martes, 14 de octubre. Una comisión de Inspectoría General de los Servicios del Saime, junto a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), realizaron una inspección en la oficina.

Las autoridades encontraron una laptop conectada a una red de Internet de una empresa privada. Aunque el equipo no formaba parte de los bienes de la oficina, contaba citas del Saime para tramitar pasaportes.

DETENIDOS TRABAJADORES DE SAIME

Una vez encontraron estas citas irregulares, los agentes pidieron los celulares de los trabajadores del Saime. Así pues, encontraron constancias de pago móvil, confirmaciones de citas, solicitudes de trámites y promesas para entregar planillas.

El director y los tres empleados del Saime resultaron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía Octava Plena Nacional. Fueron imputados por los delitos de sabotaje o daños a sistemas protegidos, otorgamiento irregular de documentos de identificación, retraso u omisión de funciones y asociación para delinquir.

Las autoridades continuarán con las investigaciones. Mientras tanto, el Tribunal 3° de Control de Guárico ordenó la reclusión de los trabajadores en los calabozos de la División de Investigaciones Penales (DIP) en Valle de la Pascua.