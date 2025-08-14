Casi 60 presos políticos postelectorales estarían aislados en Tocorón: «Les prohíben comunicarse entre ellos»

Un grupo de casi 60 presos políticos se encuentra aislado del resto de la población carcelaria en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Esta ONG precisó que se trata de 58 personas que fueron detenidas en las protestas postelectorales de julio de 2024. Aparentemente, este grupo de presos fue llevado a «otra área dentro del penal»

«Tanto los parientes como los presos desconocen por qué fueron movidos a otra zona de la cárcel de Tocorón. Además, alegan que les prohíben la comunicación con otros detenidos poselectorales y que esto podría ocasionar un castigo», indicó.

Esta situación ha generado preocupación entre los familiares por la salud mental de los presos políticos de Tocorón. «Los procesos judiciales no avanzan ni tienen respuestas concretas de los defensores públicos impuestos o de los fiscales», acotó el OVP.

ZOZOBRA ENTRE LOS PRESOS

Hace pocas semanas, Estados Unidos y el gobierno de Maduro llegaron a un acuerdo que facilitó la excarcelación de decenas de presos políticos. Sin embargo, cientos detenidos se mantienen en varias cárceles, incluyendo Tocorón.

«Desde las recientes excarcelaciones, tras el canje entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, se incrementó la zozobra entre los reclusos porque desconocen cuándo podrán obtener su libertad», expuso el OVP.

#OVPDenuncia Familiares de los detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales de julio de 2024, que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de #Aragua, en Tocorón, expresan su preocupación al @oveprisiones luego del traslado de 58…



La ONG alertó que los presos políticos son víctimas de violaciones de derechos humanos. No obstante, ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo piden una «investigación exhaustiva» y se limitan a poner «pañitos de agua tibia».

Mientras tanto, los familiares deben buscar dinero para enviar paquetería a los presos políticos. Aquellos que viven en otros estados, no tuvieron más opción que alquilar habitaciones para estar cerca de sus seres queridos.

De acuerdo al Foro Penal, había 807 presos políticos para el 4 de agosto, la mayoría de ellos sin una condena. Además, más de 10.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.