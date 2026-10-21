VIRAL: Caraota Digital se mantiene como líder en interacciones y seguidores en Instagram, reveló estudio

Caraota Digital se mantiene como líder en interacciones y seguidores en la plataforma de Instagram, tras un análisis de los medios venezolanos realizado por El Nodo 88, la plataforma de inteligencia política y análisis de datos enfocada en América Latina.

El número total de interacciones se midió desde el 01 de enero al 31 de julio de 2026.

De acuerdo a los resultados del estudio, Caraota Digital obtuvo 31,5 millones de interacciones en Instagram por encima de otros medios como Noticiero Venevisión con 28,6 millones; Noticias Venezuela Dice con 27 millones; Noticias Caracas con 25,6 millones; y El Diario con 23,5 millones.

Con respecto a las interacciones totales (contando todas las redes), Caraota Digital se ubica en el puesto número cinco del ranking con 33.1 millones.

Además, Caraota Digital lidera como medio venezolano con más seguidores en Instagram al contar con 6.5 millones. Al sumar todas sus plataformas, obtuvo 9.2 millones por lo que se ubica en la sexta posición en seguidores totales.

DOMINIO DE CARAOTA DIGITAL FUE DESBLOQUEDO

Desde septiembre pasado nuestro dominio original www.caraotadigital.net fue desbloqueado por Conatel, en el marco de una primera ola de medios de comunicación que recibieron la medida. Poco después, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez ratificó a través de un comunicado el desbloqueo de otro grupo de medios webs.

El Ministerio de Comunicación e Información difundió en redes sociales el comunicado, donde destacó que Rodríguez recibió con «beneplácito» los «aportes de distintos espacios de diálogo».

«En atención a este esfuerzo conjunto, la jefa de Estado ordenó el levantar las medidas administrativas de un grupo de plataformas y portales web», indicó el texto.

En el marco de esta medidas, nuestro portal Caraota Digital recuperó su dominio original, que durante más de ocho años estuvo restringido en diversas plataformas y operadoras nacionales, como las de servicios de internet hasta operadoras de telefonía móvil.

Ahora nuestros lectores pueden ingresar a www.caraotadigital.net para enterarse de las noticias en tiempo real, sin censura, sin restricciones y con la verdad que siempre nos ha caracterizado durante estos más de 12 años informando al país.