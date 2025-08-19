Cancillería rechaza «amenazas» de EEUU: «Ponen en riesgo toda la región»

La Cancillería rechazó este martes las «amenazas» de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, indicando que las acusaciones de «narcotráfico» en Venezuela «ponen en riesgo» a toda la región.

Estados Unidos ha alertado durante los últimos días sobre supuestas actividades de narcotráfico en Venezuela. Para la Cancillería, se trata de «difamaciones» que brindan «total claridad a la desesperación de la administración estadounidense».

«Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región», apuntó la Cancillería en un comunicado. En tal sentido, destacó «los resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado» en el país.

La Cancillería advirtió que «estas amenazas no solo afectan a Venezuela». «Ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la zona de paz declarada por la Celac», acotó.

«VENEZUELA AVANZA»

A pesar de las acusaciones de Estados Unidos, la Cancillería insistió en que Venezuela seguirá «promoviendo la soberanía». También sostuvo que «cada declaración agresiva confirma la capacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo».

«Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos», agregó.

La Cancillería concluyó que el país «seguirá venciendo a cualquier intento de intervención» desde el extranjero. «Venezuela es un faro de dignidad, resistencia y seguridad para América Latina y el mundo», sentenció.

El comunicado de Cancillería fue publicado apenas días después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. La acusación se basa en supuestos de vínculos con el narcotráfico.

Tras el despliegue de 4.000 efectivos estadounidenses en el Caribe para combatir a carteles del narcotráfico, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos «en todo el territorio nacional».