Canciller manifestó desde la Celac su respaldo a Cuba «frente al bloqueo que enfrenta» por parte de EEUU

(EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, le expresó solidaridad este domingo a su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, por el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, tras reunirse en Bogotá a propósito de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

«Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano frente al bloqueo que enfrenta, reafirmando lo que manifestamos en nuestro discurso en la Cumbre de la Celac, donde alzamos la voz en favor del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales», indicó Gil en un mensaje publicado en Telegram.

Igualmente, el canciller dijo que revisaron los lazos históricos que unen a ambas naciones, así como la situación geopolítica de la región, sin ofrecer mayores detalles.

El sábado, Gil defendió la unión del sur global para responder a los tiempos «complejos» que vive el mundo, en su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África.

Sin mencionar de forma explícita la intervención del pasado 3 de enero de Estados Unidos en Venezuela, en la que fueron capturados el presidente depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, el canciller señaló que los países del sur global no son «los responsables de la actual coyuntura de confrontación, de agresiones, de violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas».

Ante esa situación «de guerra permanente, de amenaza, de uso de la fuerza contra los pueblos hermanos por parte de minorías del mundo», el canciller venezolano propuso «la construcción de verdaderos puentes de cooperación y unidad intercontinental» porque «América Latina y el Caribe y África Unidas representan un poderoso marco de referencia para la transformación profunda del orden internacional».

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó, en el encuentro de la CELAC, la disposición de su país al «diálogo serio» y «sin injerencia» con Estados Unidos.

Este domingo, el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

Las tensiones entre EE.UU. y Cuba se intensificaron tras la captura de Maduro el pasado enero.

El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. EFE