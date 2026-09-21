Canasta alimentaria familiar alcanzó los $755: Estos fueron los rubros con mayor incremento, según Cendas

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) afirmó que el costo de la canasta alimentaria familiar se ubicó en 581.625,07 bolívares, equivalente a 755,36 dólares, durante el mes de agosto de 2026.

La organización destacó que a esto hay que añadirle los gastos promedio del servicio de agua potable, estimado en 12,47 dólares. Ante esto, el presupuesto básico mensual para cubrir alimentos y agua se eleva a un total de 767,83 dólares.

«Esta cifra representa un incremento del 12,5% en bolívares y del 3,8% en dólares en comparación con el mes de julio, consolidando una variación anualizada (agosto 2025 – agosto 2026) del 610,7% en moneda nacional y del 33,8% en divisas», señaló el texto.

«El encarecimiento de los rubros clave sigue presionando el bolsillo de los ciudadanos, donde grupos como la leche, quesos y huevos ($171,76) y las frutas y hortalizas ($156,01) lideran los costos de la estructura familiar», agregó.

Entre los 11 rubros que analizaron, uno solo presentó una disminución en los precios. El mayor incremento correspondió al grupo de granos: caraotas, arvejas y lentejas, con una variación de 60,63%. En segundo lugar, se ubicaron la salsa y la mayonesa, cuyos precios aumentaron 21,37%.

Mientras tanto, el rubro de las grasas y aceites tuvo una disminución en los precios del 0,26%.

No obstante, destacó que esta situación sigue poniendo en aprietos a los venezolanos. «El salario mínimo cubre apenas el 0,02% de los alimentos».

«La brecha entre los ingresos legales y el costo de la vida se mantiene en niveles críticos. Con el salario mínimo congelado en 130,00 bolívares (unos 0,16 dólares), el poder adquisitivo real de la remuneración básica mensual representa apenas el 0,02% del valor de la canasta de alimentos», señaló el Cendas.

Para poder cubrir la canasta alimentaria familiar, un hogar venezolano necesitaba 4.474,03 salarios mínimos o 3,14 bonos de $240.