Cae el precio de los paquetes turísticos en el país: «Hay un esquema ganar-ganar»

Por Carlos Ramiro Chacín
El especialista en turismo Rafael Salazar, director de la operadora Waraira Mar, reveló este miércoles que se ha registrado un descenso en el costo de los paquetes turísticos en el país, producto de la situación del mercado cambiario.

Salazar sostuvo una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio. El especialista subrayó que la «alta volatilidad cambiaria» generó un escenario en el que los precios en divisas se redujeron recientemente.

«Muchos servicios, como la hotelería, se rigen por la tasa oficial del BCV, un paquete que antes costaba 350 dólares pudo reducir su precio en divisas. Al realizar la conversión, el monto obtenido en bolívares seguía siendo suficiente para cubrir los costos operativos locales», detalló Salazar.

En ese sentido, Salazar aseguró que este escenario es beneficioso para ambas partes. «Se genera un esquema de ‘ganar-ganar’ tanto para el operador como para el cliente», expuso.

SALAZAR SOBRE CARNAVALES

Por otra parte, Salazar afirmó que los temporadistas cuentan con una amplia gama de destinos y planes para el Carnaval, entre el 16 y 17 de febrero. Algunos de los paquetes ya se agotaron para estas fechas.

Las zonas costeras son algunos de los principales destinos turísticos en Carnaval

«Para carnavales estábamos vendiendo a Mérida a principios de enero y el paquete se agotó, o sea que es un destino que ya lo tenemos borrado. Eso nos motivó a vender otros destinos que casi nunca lo hacemos, vamos a ir para oriente y para occidente», añadió.

Salazar también destacó que el sector turismo vivió una de las mejores Navidades de los «últimos seis, siete años». «Muy congestionados todos los destinos. Hubo una afluencia masiva de turistas a casi todos los sitios», informó.

