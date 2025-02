«Cada día se agravan las condiciones» de los asilados en la Embajada de Argentina

El Comando con Vzla denunció este viernes las condiciones han empeorado en la Embajada de Argentina en Caracas, en donde están asilados cinco opositores miembros del equipo de María Corina Machado.

La plataforma opositora publicó un comunicado en el que alertó a la comunidad internacional sobre la situación en la Embajada. En tal sentido, sostuvo que hay un «asedio» en contra del recinto diplomático.

«Cada día se agravan las condiciones en las que se encuentran (los asilados), quienes reiteran la invitación a funcionarios diplomáticos a que se apersonen en el lugar y puedan constatar la situación de primera mano», apuntó.

El Comando aseguró que la situación en la Embajada es «gravísima» y violatoria de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Además, afirmó que los diplomáticos extranjeros no han tenido éxito en encontrar una solución.

EMBAJADA SIN SERVICIOS

La oposición también negó que la Embajada contara con servicios de electricidad y agua, como ha dicho el gobierno de Maduro. «A esto se suman las permanentes restricciones de acceso de servicios y productos esenciales», acotó el Comando.

«Esto se suma al permanente amedrentamiento del que cualquier persona es víctima si se dispone a llevar algún producto o alimento a la Embajada. No conformes con no autorizar el ingreso, los retienen hasta por dos horas para luego devolverlos, no sin antes amenazarles», dijo.

#Comunicado a la opinión pública, a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Asilados en la embajada de Argentina en Caracas invitan a funcionarios diplomáticos a constatar situación de asedio permanente. pic.twitter.com/5X0GI85fVw — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 14, 2025



El Comando apuntó que van 83 días sin servicio eléctrico y los asilados dependen de un generador para casos de emergencias. Asimismo, no tienen agua y solamente se permite el ingreso de una cisterna cada 10 días.

Ante este escenario, ratificó la invitación a los diplomáticos a ir hasta la Embajada para comprobar el estado de los asilados. «Hacemos llamado a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para lograr una pronta solución a esta gravísima situación», añadió.