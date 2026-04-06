Cabello llamó a marchar este 9Abr, el mismo día de la movilización de trabajadores que exigen mejores salarios

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, llamó este lunes a las bases del partido a salir a marchar este jueves, 9 de abril, mismo día en el que trabajadores se movilizarán por Caracas para exigir un mejor salario.

«El 9 nos vamos a la calle a celebrar todo lo que ha logrado el poder comunal a través de estos 20 años», expresó Cabello durante una corta rueda de prensa del PSUV.

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Asimismo, adelantó que preparan una agenda para conmemorar el 11, 12 y 13 abril, fechas del golpe de Estado contra Hugo Chávez y su posterior retorno al poder. Además, el también ministro de Interior, Justicia y Paz acusó a la oposición -nuevamente- de tener planes violentos.

«Siguen con su agenda de violencia y van a intentar hacer cosa para generar violencia, pero nosotros ya sabemos cómo responder», advirtió.

Finalmente, sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Nueva York, acotó: «Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta, lo sabemos».

🚨Oficialismo convoca a movilizaciones el jueves #9Abr por los 20 años de la ley de los consejos comunales. pic.twitter.com/1ZNDWLO3mw — PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) April 6, 2026

MARCHA DE TRABAJADORES PARA EL 9 DE ABRIL

El pasado 25 de marzo, trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) volvieron a las calles por cuarta vez en lo que va de año para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

«Aprovechamos para invitar a toda Venezuela este 9 de abril a marchar hacia Caracas, vía Miraflores (sede del Ejecutivo), a pedirle respuesta a los hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez, dónde está el dinero de todos los venezolanos», dijo a los medios de comunicación José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.

Los trabajadores y los estudiantes universitarios se concentraron en la sede de la UCV, donde realizaron una asamblea y posteriormente una marcha por los alrededores de la casa de estudio, en la que exigieron el aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde hace cuatro años, unos 0,28 dólares mensuales a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Patines indicó que también le exigirán a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que rindan cuentas sobre las constantes fallas en el suministro de agua y de luz en el país.

«Que no sigan con cuentos, que no sigan mintiéndole a los venezolanos, si no pueden con el cargo, entréguenlo», añadió.