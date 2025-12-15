Cabello habló sobre triunfo de Kast, dice que recibirán con «los brazos abiertos» a venezolanos que se regresen de Chile

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que las autoridades recibirán con «los brazos abiertos» a los venezolanos que regresen desde Chile, tras la victoria del conservador José Antonio Kast en las elecciones presidenciales.

Kast llegó a la Presidencia con la promesa de tomar medidas contra la inseguridad y la migración irregular. En ese sentido, hay preocupaciones sobre el futuro de los migrantes venezolanos en el país austral.

Ante este escenario, Cabello aseguró que las autoridades venezolanas están preparadas para recibir a más repatriados. También recordó que el plan Vuelta a la Patria se mantiene activo, aunque se desconoce si podrían establecer rutas desde Chile.

«Que ellos quieran perseguir a nuestro pueblo, fortalece a nuestro pueblo. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos como vamos a recibir al 1.100.000 que han regresado», dijo Cabelo en la rueda de prensa del PSUV.

CABELLO INVITA A LOS MIGRANTES

El también ministro de Interior y Justicia aseguró que Venezuela mantiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos que quieran regresar al país, especialmente durante las fechas decembrinas.

«Nosotros seguiremos adelante. Venezuela recibe a sus hijos, vengan de donde vengan, con los brazos abiertos. Que vengan a trabajar y se incorporen al desarrollo, la paz y se den un abrazo en familia este 24 y 31», dijo Cabello.

Por otra parte, Cabello recordó que Estados Unidos suspendió hace unos días los vuelos de repatriación por «problemas operativos», aunque las autoridades norteamericanas aseguraron el viernes que estas frecuencias continuarán.