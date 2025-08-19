Cabello confirmó la detención de dos implicados en caso de explosivos en Plaza Venezuela y la incautación de armas en El Hatillo

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó este martes la captura de dos personas que están implicadas en el caso de los explosivos en Plaza Venezuela.

«Recuerden ustedes que en este organigrama del caso Plaza Venezuela de los explosivos, faltaban dos personas, alías El Flaco y alías La Negra. El Flaco, construyó los explosivos, ósea el explosivista; y La Negra era la intermediaria, contactó las bandas en Colombia para usarlas en Venezuela. Ellos fueron capturados ya. Gracias a los aportes que ambos han hecho hemos llegado hasta aquí», explicó.

En ese sentido, anunció la incautación de un gran número de armas de alto calibre en una vivienda ubicada en El Hatillo, estado Miranda.

«Es impresionante la cantidad de armamento y el poder de fuego que tiene este armamento. Esto es totalmente mortífero y letal, tenían ametralladoras punto 50, para tumbar helicópteros», añadió Cabello, quien indicó que este armamento de última generación ahora pasará a manos de los organismos de seguridad en Venezuela.

«Hay una carabina, 23 rifles de francotirador, dos escopetas, una arma automática tipo rifle, municiones de todos los calibres, lingotes de plomo, los cuales son utilizados para el diseño del proyectil, granadas, explosivos. ¿Qué iban a hacer con esto? ¿Cuáles eran los planes de este sector enfermo de la derecha fascista? ¿Iban a repetir el escenario del 11 de abril con francotiradores?», se preguntó.

“Los expertos en armas dicen que no habían visto esto nunca, disparan con esta arma, apunta con esta mira y nadie escucha”, dijo y señaló que en el material hay también fusiles calibres 308 y 338.

Asimismo, responsabilizó a la oposición venezolana de estar detrás de este armamento. «Esto que está aquí tiene el sello y responsabilidad de Iván Simonovis y María Corina Machado, que perdieron toda vergüenza y no les importa buscar alianza con bandas criminales, narcotraficantes, terroristas y paramilitares».

«Ahorita estamos buscando, porque hay otro sitio en esta investigación donde hay unos equipos especiales para el armado, para hacer piezas de armas. Es una gran mafia del narcotráfico de las bandas criminales de los que odian a este país», reveló Cabello.

«Todo esto está vinculado a la conspiración de las narcobandas, todo esto tiene como jefe a la señora María Corina Machado, criminal, asesina, terrorista, que no le importa nada. Uno no sabe si lo que quiere es llegar al poder o entregar Venezuela a los gringos», concluyó.