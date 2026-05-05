Bolsa de Caracas registró «fuerte crecimiento» en el primer cuatrimestre, estas son las expectativas para el resto de 2026

El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio, aseguró este martes que se dio un «fuerte crecimiento» del mercado en lo que va de año y reconoció que hay buenas expectativas para los próximos meses.

Grasso sostuvo una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio. Al ser consultado sobre el movimiento en la Bolsa de Caracas, destacó un importante aumento en el primer cuatrimestre, respecto al mismo periodo de 2025.

«El mercado de valores sigue creciendo, el volumen de operaciones sigue incrementando el número de operaciones», detalló Grasso. Incluso, precisó que tan solo esta mañana se dieron «más de dos mil operaciones».

Grasso reconoció que las cifras que maneja la Bolsa de Caracas es inferior a las que registran sus semejantes en la región. Sin embargo, subrayó que se trata de números que no se veían en Venezuela desde hace unos 20 años.

GRASSO TIENE EXPECTATIVAS

Tras estos meses de crecimiento, Grasso adelantó que esta tarde tendrían una reunión con representantes de bancos de inversiones extranjeros. «Está habiendo un cambio positivo en el mercado de valores venezolanos y en el interés que acapara», indicó.

Grasso dejó claro que desde la Bolsa de Caracas hay altas expectativas sobre el futuro. En tal sentido, afirmó que en los próximos meses se podría dar el ingreso de empresarios que apuesten tanto por renta variable como por renta fija.

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El mercado de capitales venezolano «está totalmente a la orden», de acuerdo a Grasso, quien señaló las oportunidades del sector. Desde la Bolsa de Caracas insisten en que se busca acompañar a las necesidades de país y facilitar las inversiones.