Binance Card en Venezuela: estas son sus principales características y beneficios, según especialista en criptoactivos

La tarjeta virtual prepagada Binance Card ya está disponible en Venezuela, entre sus principales características y beneficios destaca la posibilidad de realizar pagos mediante criptoactivos. Aníbal Garrido, director de la Academia BT&C de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y especialista en activos digitales, explicó algunos de los aspectos más relevantes de esta herramienta.

Lo primero a destacar, según lo reseñado por el medio de comunicación Bitácora Económica, es que permite a los ciudadanos pagar bienes y servicios en el extranjero con saldos en la moneda estable USDT, una alternativa muy importante frente a la restricción para obtener divisas y la brecha cambiaria que enfrenta el país.

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«La gran mayoría de los venezolanos lamentablemente no tienen una cuenta en el extranjero que les permita poder comprar un café en una tienda en Estados Unidos o en Europa, y con esto ahora se podría realizar este tipo de operaciones», señaló

Asimismo, el especialista detalló que el plástico digital puede vincularse a las aplicaciones Google Wallet y Apple Wallet desde dispositivos Android e iOS, lo que habilita transacciones presenciales en comercios físicos mediante tecnología contactless o NFC.

Basta con acercar el celular previamente configurado con la tarjeta a cualquier punto de venta que acepte este método de pago, en cualquier lugar del planeta.

«De manera tal de que en cualquier punto del planeta que acepte tecnología contactless o la tecnología sin contacto (la de aproximación) o, en términos técnicos, NFC (Near Field Communication) o comunicación de campo corto, tú puedes realizar específicamente el pago. ¿Cómo? Acercando simplemente tu dispositivo móvil celular que fue previamente preconfigurado con la tarjeta», recalcó.

DESPLIEGUE

La llegada de Binance Card al mercado venezolano se suma al despliegue previo del producto en México, Colombia y Argentina, y coincide con la oferta de tarjetas virtuales de competidores como OKX.

Garrido precisó que la de Binance es una tarjeta Mastercard, mientras que la de OKX opera bajo la marca Visa, y que en ambos casos el usuario solo debe prefondear los recursos que utilizará en cualquier punto de venta.

«En el caso particular de Binance es una tarjeta Master, para el caso particular de OKX es una tarjeta Visa. Y son tarjetas que el usuario lo que tiene que encargarse es única y exclusivamente de prefondear o poner a disposición los fondos que se van a estar gastando en cualquier punto de venta en cualquier parte del planeta», reiteró.

Señaló, además, que la tarjeta virtual permite ampliar las posibilidades de consumo al facilitar la contratación de servicios y plataformas internacionales que exigen una afiliación bancaria en el exterior.

«Adicionalmente, a ello, también existe la posibilidad de adquirir estos productos digitales, como puede ser el caso de suscripciones de streaming (HBO, Netflix), el caso particular de estos agentes o de estos productos de inteligencia artificial (como lo puede ser ChatGPT, Claude, etcétera, etcétera, etcétera), productos como Spotify, YouTube Premium, que necesitan una tarjeta a la cual ser vinculada, nosotros podríamos vincular nuestra tarjeta virtual», destacó.