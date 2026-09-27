«Una batalla más que ganamos»: Benjamín Rausseo reapareció en video viral tras evento cardiovascular

El reconocido humorista y empresario venezolano Benjamín Rausseo, popularmente conocido como “Er Conde del Guácharo”, reapareció públicamente, en un video viral, para enviar un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores tras superar satisfactoriamente un delicado episodio cardiovascular que sufrió días atrás.

El incidente médico ocurrió de manera imprevista en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, mientras Rausseo realizaba labores de inspección en las obras de expansión del conjunto residencial Atlantis, un proyecto inmobiliario de su propiedad.

Tras ser trasladado de emergencia, permaneció bajo estricto cuidado médico en una clínica privada de Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde su evolución clínica marchó de forma favorable.

«Una batalla más que ganamos»

A través de un mensaje difundido en video a través de sus redes sociales, el comediante rompió el silencio para dar un reporte de primera mano sobre su estado de salud actual.

«¿Qué tal mis amigos? Les habla Benjamín, el hijo de Albertina, para decirles a todos ustedes que muchas gracias por todas sus preocupaciones y, sobre todo, a Dios por esta gran oportunidad que me está dando», expresó visiblemente emocionado el también excandidato presidencial.

Rausseo destacó el impacto positivo que tuvieron los mensajes de solidaridad enviados por sus fanáticos durante su convalecencia.

«Gracias a todos ustedes por esas preocupaciones, por esas oraciones que hicieron. Hicieron efecto. Hoy estoy de nuevo aquí, ya mi cardiólogo me dijo que estoy bien (…) una batalla más que ganamos. ¡Viva Venezuela!», sentenció el empresario.