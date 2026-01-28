BCV confirmó otra subasta de $200 millones, continuarán habilitando mecanismos de venta de divisas

Luego de las primeras ventas concretadas durante el mes de enero el Banco Central de Venezuela (BCV), anunció que se encuentra en curso una nueva subasta de doscientos millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero.

«El BCV en coordinación con el Ejecutivo Nacional, ha venido ofertando divisas en el mercado cambiario con el apoyo del sistema financiero, para complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional», indicó el organismo a través de un comunicado.

En esta línea, señaló que debido a la implementación de nuevos mecanismos, el proceso requiere un periodo de adaptación técnica que garantice la seguridad en la recepción y liquidación de los recursos por parte de todos los actores involucrados.

«Hasta la fecha, se han vendido trescientos millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos», precisaron

Cabe recordar que en esta ocasión la subasta incluye a nueve entidades bancarias privadas: Banesco, Mercantil Banco Universal, BBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC), Bancamiga, Banco Exterior, Bancaribe, Banco Fondo Común (BFC) y Banco Venezolano de Crédito.

«Las autoridades continuarán habilitando mecanismos de venta e incorporando instituciones financieras para canalizar de forma progresiva los ingresos petroleros de los próximos meses», concluyó el BCV.