BCV ajustó las tasas de interés: Todos los depósitos en Bs. serán remunerados a partir del 15Sep

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que a partir de este 15 de septiembre entrará en vigencia nuevos niveles de tasas de interés que pagan las instituciones bancarias a sus depositantes.

En ese sentido, sostuvo que la medida busca «fortalecer la efectividad de la política monetaria».

Además de estimular, de manera progresiva, que personas naturales y jurídicas «mantengan una mayor proporción de sus saldos en bolívares, en lugar de buscar refugio en otras opciones».

«Uno de los ajustes más relevantes es que a partir de la referida fecha todos los depósitos bancarios serán remunerados, incluyendo aquellos en cuentas corrientes. Los depósitos a la vista tendrán una tasa de interés mínima anual de 10 %», acotó el BCV.

Asimismo, señaló que las tasas de los depósitos de ahorro se incrementan de un mínimo de 32 % a 42 % anual.

«Mientras que los depósitos a plazo fijo pasan de un mínimo de 36 % a 46 % anual. Sin perjuicio de que cada entidad bancaria pueda ofrecer tasas superiores a los mínimos establecidos por el BCV», expresó el ente.

El BCV también indicó que considera que las tasas de interés constituyen «un instrumento activo de política monetaria».

«Por lo tanto, se tomarán acciones en esta materia para fortalecer su papel como canal estratégico en el proceso de estabilización de precios», sentenció el organismo.