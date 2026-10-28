«Basta de excusas»: Delcy Rodríguez exigió a Inglaterra que regresen el oro tras acuerdo en mesa de negociaciones

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, exigió que Inglaterra respete lo acordado en la mesa de negociación con la oposición con respecto al oro venezolano.

«Yo no voy a desistir de exigir al banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo de la Asamblea Nacional (2025) con la Asamblea Nacional de 2015 donde los sectores políticos de Venezuela exigen el regreso y el retorno del oro a nuestro país. Ya basta de excusas», dijo.

«Cancillería venezolana a activarse, procuraduría a activarse. Ese oro es de los venezolanos no del banco de Inglaterra. Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro. Ese oro es de los venezolanos y debe retornar al país», añadió.

Inglaterra retuvo el oro venezolano cuando empezaron a reconocer a la Asamblea Nacional de 2015 como único organismo legítimo de Venezuela. Sin embargo, dicho Parlamento ha estado de acuerdo en que el oro regrese al país según los resultados de la mesa de negociación que han tenido con el gobierno de Rodríguez desde hace meses.

En este sentido, la mandataria exigió que se devuelva el oro al país. «Lo que hemos visto durante estos últimos años, en criollo se llama una vaciladera que lo que busca es apropiarse ilegítimamente de los recursos de reserva aurífera de Venezuela. Es reserva del Banco Central ese oro. Ya no más excusas. Incluso, el juicio irracional que habían intentado factores de la oposición fue desistido por ellos mismos».

«No hay excusa, es lo único que le tengo que decir al banco de Inglaterra. No hay excusa, deben regresar el oro que es de los venezolanos», insistió.