Avistaron a un cóndor andino en Mérida, la especie no se veía en el país tras casi 50 años

Un grupo de guardabosques avistaron a un cóndor andino, vultur gryphus, en el estado Mérida, una especie en peligro de extinción que no se veía en el país desde hace casi 50 años.

El histórico avistamiento ocurrió en el Parque Nacional Sierra de la Culata a 4.680 metros sobre nivel del mar.

«Tuvimos la gran dicha en un recorrido de monitoreo de fauna y flora en el parque, estando allí tuvimos la oportunidad de visualizar un cóndor que nos bordeó por toda la cumbre del pico Pan de Azúcar. Un dato bastante importante», explicó un trabajador de Inparques.

Aunque originalmente el cóndor vivía naturalmente en los Andes venezolanos, la especie empezó a mermar y no había un avistamiento en Mérida desde 1976. Expertos creen que esto puede significar que esta ave podría estar volviendo a su hábitat en Venezuela.

«Eso es una evidencia de que nuestro cóndor no ha olvidado sus rutas ancestrales de migración. Ese es un corredor que existe entre los Andes merideños y los Andes colombianos», comunicó un vocero del centro de conservación Mundo Safari.

Asimismo, anunció la creación de brigadas para llevar el mensaje del cuidado de las aves.