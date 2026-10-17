Autoridades decomisaron casi tres toneladas de droga en el Caribe tras un megaoperativo conjunto con Francia

El Ministerio de Interior y Justicia informó el viernes que, en el marco de un megaoperativo marítimo en el Caribe, en conjunto con las autoridades de Francia, el Gobierno venezolano logró el decomiso de 2,9 toneladas de droga.

De acuerdo con un comunicado, en la acción participaron la Unidad Especial Antidrogas (UEA-45 La Guaira) de la Guardia Nacional Bolivariana, Guardacostas de la Armada Bolivariana e inteligencia de la Marina Nacional Francesa.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a cuatro personas durante la maniobra en alta mar. Además, los funcionarios incautaron «166 fardos con 4.152 panelas de drogas», repartidos entre 1.173,50 kilogramos de cocaína y 1.727,40 kilogramos de marihuana, para «un total de 2.900,90 kilogramos» confiscados.

Los efectivos castrenses remitieron de inmediato a los detenidos y la droga incautada «a disposición del Ministerio Público» para que avance en las investigaciones correspondientes del caso.

A través del Ministerio de Interior, el Ejecutivo reconoció el apoyo internacional clave para lograr el procedimiento. «El Gobierno venezolano agradece a la República Francesa y a sus autoridades navales por su valiosa cooperación, que contribuyó al éxito de esta operación», señaló el despacho oficial.

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Tras este procedimiento, el organismo confirmó que mantendrá el patrullaje de vigilancia constante en toda la frontera marítima del país para frenar al crimen organizado.

Por su parte, el viceministro Oliver Blanco también precisó que la sustancia ilícita estaba conformada por marihuana y cocaína.

«Esta acción, desarrollada conforme al Derecho Internacional, reafirma la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico transnacional», destacó.

Hasta los momentos se desconocen las nacionalidades de las cuatro personas aprehendidas durante este hecho, a la espera de declaraciones públicas del ministro Diosdado Cabello.