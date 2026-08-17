Aumentó cifra de fallecidos por terremotos en el país: balance 17 de agosto

La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela sigue incrementando, de acuerdo a un balance oficial emitido la tarde de este lunes 17 de agosto por autoridades.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez dio a conocer el nuevo reporte, indicando que son 6.438 los fallecidos como consecuencia de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

De esta manera, el balance de fallecidos por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en el país, suma 137 fallecimientos. En cuanto a las personas rescatadas, la cifra se mantiene en 6.462.

#ÚLTIMAHORA | Jorge Rodríguez informó que la cifra de fallecidos asciende a 6.438 tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio pic.twitter.com/dmXMgKqYvv — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 17, 2026

El funcionario, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras la emergencia causada por los terremotos.

Igualmente, dijo que el Gobierno ha entregado 335 viviendas tras los sismos que afectaron especialmente el estado La Guaira.

Además, señaló que 59.109 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 fueron catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en «alto riesgo».

Rodríguez añadió que 528.222,30 toneladas de escombros han sido recogidos.

TELETÓN ‘UNIDOS POR VENEZUELA’

Este lunes, el canal privado Venevisión anunció que celebrará el Teletón ‘Unidos por Venezuela’ el próximo 17 de octubre para recaudar fondos de apoyo a las comunidades afectadas por el doble terremoto.

Este espacio, cuyo formato no se organiza en el país desde la década de los años 2000, tendrá una programación continua que combinará transmisión en vivo, cobertura radial y tendrá la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, según explicó el canal en un comunicado.