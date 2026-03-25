Venezuela

Asociación Bancaria espera que «a final de año» el crédito para las personas «empiece a fluir»

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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Crédito

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, señaló este miércoles que el crédito otorgado por los bancos podría «volver a fluir» durante los últimos meses del año.

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«Yo espero que a final de año, el crédito va a empezar a fluir también para particulares (vehículos, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios)», comentó.

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EL CRÉDITO Y LOS PLAZOS 

Durante una entrevista ofrecida a Román Lozinski en Éxitos, sostuvo que para eso se debe trabajar en un elemento fundamental que son los plazos.

«Que puedas tener un préstamo a dos o tres años, no solamente para capital de trabajo sino también para inversión», expresó.

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A su juicio, las variables están dadas para que eso ocurra cuando se observa que la economía este año «va a crecer 10%».

«Pero cuando lo ves por sectores el petróleo es 20%, la industria 7%, pero cuando hablas del sector bancario puedes estar hablando este año de un crecimiento del 30% o 40%. Cuando ves ese nivel de crecimiento, el crédito debe empezar a fluir», señaló.

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