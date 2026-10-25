Así será la ruta de María Corina Machado en su regreso a Caracas desde Barquisimeto

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, iniciará una caravana multitudinaria desde Barquisimeto hasta Caracas tras confirmar su sorpresivo regreso a Venezuela este domingo 25 de octubre.

La coordinadora de Vente Venezuela, quien estuvo casi diez meses en el exilio, reapareció públicamente en el estado Lara antes de emprender su camino hacia la ciudad capital.

PRIMERA PARADA LLENA DE FE

La primera gran aparición pública de Machado tuvo lugar en una iglesia de Barquisimeto. La dirigente opositora acudió al punto religioso para agradecer por su retorno en libertad al territorio nacional y encontrarse con sus simpatizantes del occidente del país.

Desde la capital larense, los equipos logísticos y los partidos agrupados en la Plataforma Unitaria coordinaron una gran concentración para saludar a la líder opositora durante su recorrido.

EL TRAYECTO POR LA ARC

La ruta terrestre de Machado hacia Caracas contempla un recorrido estratégico a través del eje central de Venezuela, donde se espera el acompañamiento de caravanas civiles e institucionales.

La movilización avanzará desde Barquisimeto cruzando los estados Yaracuy y Carabobo. Fuentes cercanas a la dirigencia informan que se contemplan paradas breves y saludos en los peajes de Guacara y Palo Negro para evitar bloqueos del tráfico masivo.

El trayecto continuará por la Autopista Regional del Centro (ARC), cruzando el estado Aragua y las zonas periféricas del estado Miranda.

LA LLEGADA A CARACAS Y LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN

El destino final de la caravana será la ciudad de Caracas, donde Machado planea reincorporarse de forma inmediata a la conducción del liderazgo opositor en el clamor popular por la publicación de un cronograma electoral.

El regreso de la premio Nobel ocurre bajo un estricto proceso de negociaciones en la mesa de diálogo enfocado en consolidar las plenas garantías políticas de la disidencia.

La ruta culminará con un acto político central en la capital, cuyo punto exacto se mantiene bajo resguardo por motivos de seguridad institucional.