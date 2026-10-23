Venezuela

Asi será el simulacro de evacuación en Baruta: Este es el horario, zonas y puntos claves este 23-Oct

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

La Alcaldía de Baruta, en el estado Miranda, afina los últimos detalles para un simulacro de evacuación en la entidad este viernes, 23 de octubre, el cual busca mejorar las capacidades de prevención de riesgo ante emergencias.

Darwin González, alcalde de Baruta, hizo una publicación sobre el simulacro en sus redes sociales. Tal como había adelantado hace unos días, precisó que la actividad comenzará a las 10:30 de la mañana y se extenderá por 30 minutos.

- Publicidad -

«Van a participar todos los entes adscritos a la Alcaldía de Baruta, las escuelas municipales, algunas escuelas privadas, vecinos organizados, el gremio de la salud y comercios», explicó González en un video.

El simulacro se llevará a cabo en cinco sectores y 46 puntos claves de toda Baruta. Entre ellos destacan «escuelas municipales, ambulatorios, empresas privadas, entes municipales y comunidades».

ALARMA EN BARUTA

Cuando comience el simulacro sonará una alarma mediante el sistema TerraAlert. Se trata de una aplicación de alerta temprana desarrollada en Venezuela e impulsado por la Alcaldía de Baruta.

«Va a tener dos repiques la alarma. Uno que va a durar unos pocos segundos que nos va a indicar que es el momento de resguardarse, aclarando que es un simulacro, y una segunda oportunidad para empezar el desalojo», concluyó el alcalde.


La Alcaldía de Baruta hará sonar dos alarmas, una al inicio del simulacro y otra al iniciar la evacuación. El proceso contará con el acompañamiento de Protección Civil.

Baruta fue uno de los municipios de la Región Capital que se vieron afectados por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Más de 100 viviendas recibieron etiqueta roja, tres personas murieron y más de 1.500 recibieron atención médica.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Jue 22/10
$ USD: 884,74 Bs
EUR: 993,21 Bs