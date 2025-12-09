Así es el nuevo formato para divulgar la tasa oficial del BCV en los comercios del país

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) dio a conocer el nuevo formato para divulgar la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y que debe ser colocado en los establecimientos comerciales del país.

El formato, que sustituye a todos los demás e incluye un código QR, debe ser colocado en un lugar visible y accesible al público. Esto para garantizar que todas las transacciones se rigen estrictamente por el tipo de cambio oficial vigente.

Las autoridades advirtieron que no colocar el aviso constituye una infracción según el Artículo 46, numeral 5 de la Ley Orgánica de Precios Justos.

Además, con el código QR, los usuarios pueden tramitar quejas de forma directa a través del Sistema de Gestión de Denuncias en caso de detectar anomalías.

¿CÓMO DESCARGAR EL NUEVO FORMATO PARA LA TASA OFICIAL DEL BCV?

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página oficial de la Sundde. Luego darle click en donde dice documentos.

Posteriormente, debes buscar el enlace del nuevo formato de publicación de la tasa oficial del BCV. Hacer clic en la opción para descargar el archivo en la computadora o en el celular.

Ya por último debes imprimir el formato y verificar que el código QR sea legible