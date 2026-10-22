Asamblea Nacional designó a los 12 integrantes para el Comité de Postulaciones Judiciales: Estos son sus nombres

La Asamblea Nacional designó este jueves a los 12 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, quienes se encargarán de elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión preliminar del Comité, presentó el informe final durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Además, informó de la designación de los 12 candidatos por aprobación unánime.

«Buscamos y encontramos pluralidad y garantizamos la paridad de género; es más, son más mujeres que caballeros los que escogimos. Abrimos un espacio a la reserva moral y profesional de Venezuela», dijo Alessandrello.

#ÚLTIMAHORA | Estos son los 12 ciudadanos designados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales. Video: cortesía. https://t.co/SltM1EEXhG — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 22, 2026

INTEGRANTES DEL COMITÉ

Rosmely Flores Parras

Clara Inés Casanova de Valecillos

María Luisa Chacón de Aldana

Nancy Clara Castro de Varvaro

Mairim Girlens Ruíz Ramos

Yrma del Valle Pazos Grau

Raquel Yadxani Sánchez Carrero

Mauro Manuel Herrera Gutiérrez

Anthony Gerard Pérez Negrón

Juan Domingo Alfonzo Paradisi

Guillermo Tell Aveledo Coll

Guillermo José Guzmán Mirabal

PRÓXIMOS PASOS

Los elegidos se integrarán al Comité de Postulaciones Judiciales para designar a los miembros del TSJ. El proceso se podría extender varias semanas y se desconoce cuándo se conformará el nuevo Poder Judicial.

Ahora se sumarán a los 11 diputados designados previamente por la Asamblea Nacional para el Comité. Se trata del propio Alessandrello, además de Pablo Pérez, Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villaroel, María Gabriela Vega, Carlos Mogollón, Jonathan García, Luis Florido y Félix Freites.

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Poco después de la designación, los 23 integrantes del Comité de Postulaciones fueron juramentados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La designación de los nuevos integrantes se dio un día después del cierre de la tercera ronda de la Mesa de Diálogo, en donde se habría discutido sobre el Comité de Postulaciones. También se acordó la revisión de distintas leyes vinculadas a las garantías civiles y políticas.