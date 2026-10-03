Asamblea Nacional del 2015 invitó a la sociedad civil a participar el Comité de Postulaciones Judiciales

La Asamblea Nacional del 2015 emitió un comunicado mediante el cual invitó a los miembros de la sociedad civil a presentar su candidatura para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, luego de la instalación de la comisión preliminar.

A través de sus redes sociales, el órgano publicó un comunicado donde destacó que “la participación es fundamental para dotar de credibilidad y confianza al proceso de renovación del TSJ”.

La convocatoria establece que las postulaciones y sus respectivos recaudos deben consignarse ante la Comisión Preliminar hasta el 9 de octubre, de 9:00 am a 4:00 pm. Los recaudos se deben llevar a la sede administrativa del Parlamento, el Museo Boliviano ubicado en la esquina Pajaritos, en el centro de Caracas.

Los interesados tienen que presentar una carta de postulación, ya sea por un sector social o por iniciativa propia. Además, tienen que entregar una carta de aceptación, cuando corresponda.

Igualmente, los recaudos incluyen una copia ampliada de la cédula de identidad; copia simple de los títulos académicos; una fotografía reciente tamaño carnet y una síntesis curricular.

Estos documentos se tienen que consignar en una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio, con gancho, debidamente foliados y firmados en cada página.

Fue la semana pasada cuando la Asamblea Nacional designó a los miembros de la comisión preliminar, integrada por 11 diputados.

Una vez que se escojan a los integrantes de la sociedad civil, el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por 23 personas que finalmente terminarán por elegir a los nuevos magistrados del TSJ.

La renovación del Poder Judicial forma parte de los acuerdos alcanzados durante los ciclos de conversaciones entre el gobierno y la delegación de la AN 2015.