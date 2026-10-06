Asamblea Nacional autoriza designación de nuevos embajadores ante Bélgica y Portugal

EFE.- La Asamblea Nacional aprobó este martes la designación del hasta ahora viceministro para el Caribe, Raúl LiCausi, como nuevo embajador en Bélgica y del hasta hoy representante diplomático del país suramericano en Vietnam, Juan Carlos Fernandes, en Portugal.

Los nombramientos fueron aprobados por mayoría evidente luego de que diputados de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN presentaran un resumen de la trayectoria de ambos y de sus planes como nuevos jefes de las misiones diplomáticas en estos países.

LiCausi además será representante diplomático ante Luxemburgo y jefe de la misión de Venezuela ante la Unión Europea (UE).

El diputado chavista Abimelech Méndez señaló, en sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV, que este nombramiento constituye una oportunidad para construir un vínculo más «pragmático» con Europa, dentro del marco del respeto, el reconocimiento mutuo y defensa al derecho internacional.

Igualmente, dijo que LiCausi es egresado de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con posgrados en derechos humanos y política exterior.

Además, ha ocupado los cargos de embajador regional para el Caribe, gobernador alterno del Banco del Desarrollo del Caribe, presidente de la filial petrolera PDV Caribe, viceministro de relaciones exteriores para el Caribe, entre otros.

Por su parte, el diputado chavista Alberto Giménez presentó la designación de Juan Carlos Fernandes como embajador de Portugal.

«Conmemoramos 113 años de relaciones diplomáticas con un país en el cual las relaciones tienen un profundo contenido humano», señaló en la sesión.

Fernandes, de acuerdo al legislador, es licenciado en geografía y funcionario de la Cancillería venezolana desde 2011.

Igualmente, fue ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, luego en Mozambique, y posteriormente fue nombrado embajador en Vietnam.

Giménez señaló que al nuevo embajador le toca el «importante proceso» de regularización y normalización de las relaciones diplomáticas, con temas como la reactivación de la conectividad aérea, los lazos comerciales y «la recuperación de los fondos venezolanos retenidos en Novo Banco».

En agosto de 2023, un tribunal portugués ordenó el desbloqueo de 1.500 millones de dólares de fondos venezolanos retenidos en Novo Banco, aunque la entidad lusa dijo en ese momento que no podía proceder hasta que fueran aclaradas ciertas «dudas» sobre el proceso, relativas a la «representación legal de las entidades públicas venezolanas».

Los fondos estaban depositados en cuentas de varias empresas estatales venezolanas en el Novo Banco y fueron retenidos cuando, en 2019, el exdiputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela.