Venezuela

Arreaza anunció que 379 personas «serán amnistiadas» durante el fin de semana

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Arreaza

Jorge Arreaza, presidente de la comisión que discutió la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informó la noche del viernes que un total de 379 personas se beneficiarán entre la noche del 20 de febrero y la mañana de este sábado, tras la promulgación de la normativa.

Contents

Durante una entrevista con VTV, el diputado indicó que 371 personas saldrán de cárceles de Caracas, aunque no reveló de qué centros de reclusión.

Leer Más

Dólar paralelo bajó al cierre de la jornada de este 3Abr: Así se cotizó
Así fue la captura en Colombia de ‘Carlos Ramón’, uno de los cabecillas del Tren de Aragua y mano derecha del ‘Niño Guerrero’
Maestros exigen sueldos de $1.000: «Eso es lo mínimo que nosotros pedimos»

«Se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía a 371 personas en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas. En total, 379 que deben ser amnistiadas entre la noche de hoy (viernes) y la mañana de este sábado», dijo.

Además, precisó que así será el proceso para los próximos días tras la aprobación de la Ley.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS EXPOLICÍAS METROPOLITANOS?

Por otro lado, Arreaza reveló que los expolicías metropolitanos no se beneficiarán de la ley de amnistía. Explicó que la razón es que la causal es de homicidio intencional, la cual no contempla la normativa.

«Lamentablemente, esos exfuncionarios de la Policía Metropolitana incurrieron en uno de los causales que no pueden ser amnistiados, que es homicidio intencional. Están cumpliendo su sentencia», señaló Arreaza.

«Que los tribunales evalúen algún beneficio corresponde al sistema de justicia, pero no pueden ser amnistiados porque la causal era un homicidio», insistió.

LEA TAMBIÉN: DIPUTADOS OPOSITORES DICEN QUE SE RESOLVERÁN «MUCHOS CASOS» NO PREVISTOS EN LEY DE AMNISTÍA

El mismo viernes, el Foro Penal señaló que unos 400 presos políticos quedarían excluidos de la ley de amnistía. «Nosotros hemos calculado que por lo menos hay unos 400 presos políticos excluidos de la amnistía. Su mayoría, militares y civiles relacionados con las operaciones militares», expresó Alfredo Romero.

Asimismo, acotó que más allá de las evidentes exclusiones que tiene la ley «es que un grupo importante de presos políticos sí está amparado por la amnistía».

Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, advirtió que a pesar de los avances logrados con la Ley de Amnistía, el «aparato represivo» no se ha desmantelado.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: El tatuaje que Shakira le hizo a Beéle en un brazo durante la grabación de un video musical
Caraota Show
Un video del cantante Armando Christian Pérez , más conocido por su nombre artístico Pitbull, pronunciando un encendido mensaje sobre el orgullo de vivir en Estados Unidos volvió a viralizarse esta semana, impulsado por publicaciones que lo presentan como una supuesta reacción del artista hacia Bad Bunny tras su actuación en la Super Bowl. 
¡Escándalo! La verdad sobre publicaciones de Pitbull «contra» Bad Bunny que están dando de qué hablar
EEUU
Más de 100 vuelos internacionales a la semana en el país: las estimaciones de una especialista en viajes y turismo
Venezuela