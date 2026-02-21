Arreaza anunció que 379 personas «serán amnistiadas» durante el fin de semana

Jorge Arreaza, presidente de la comisión que discutió la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informó la noche del viernes que un total de 379 personas se beneficiarán entre la noche del 20 de febrero y la mañana de este sábado, tras la promulgación de la normativa.

Durante una entrevista con VTV, el diputado indicó que 371 personas saldrán de cárceles de Caracas, aunque no reveló de qué centros de reclusión.

«Se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía a 371 personas en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas. En total, 379 que deben ser amnistiadas entre la noche de hoy (viernes) y la mañana de este sábado», dijo.

Además, precisó que así será el proceso para los próximos días tras la aprobación de la Ley.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS EXPOLICÍAS METROPOLITANOS?

Por otro lado, Arreaza reveló que los expolicías metropolitanos no se beneficiarán de la ley de amnistía. Explicó que la razón es que la causal es de homicidio intencional, la cual no contempla la normativa.

«Lamentablemente, esos exfuncionarios de la Policía Metropolitana incurrieron en uno de los causales que no pueden ser amnistiados, que es homicidio intencional. Están cumpliendo su sentencia», señaló Arreaza.

«Que los tribunales evalúen algún beneficio corresponde al sistema de justicia, pero no pueden ser amnistiados porque la causal era un homicidio», insistió.

El mismo viernes, el Foro Penal señaló que unos 400 presos políticos quedarían excluidos de la ley de amnistía. «Nosotros hemos calculado que por lo menos hay unos 400 presos políticos excluidos de la amnistía. Su mayoría, militares y civiles relacionados con las operaciones militares», expresó Alfredo Romero.

Asimismo, acotó que más allá de las evidentes exclusiones que tiene la ley «es que un grupo importante de presos políticos sí está amparado por la amnistía».

Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, advirtió que a pesar de los avances logrados con la Ley de Amnistía, el «aparato represivo» no se ha desmantelado.