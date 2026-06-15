Árboles caídos y largas colas: Colapso en Caracas y Miranda tras fuertes lluvias en la madrugada del 15Jun

Las fuertes lluvias registradas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes causaron estragos en la ciudad capital con árboles caídos en distintas zonas de Caracas.

El comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios Salazar, reportó sobre la presencia de un árbol caído en el municipio Sucre, parroquia Petare, específicamente en la salida del Distribuidor La Urbina.

«Árbol ornamental de aproximadamente 15 metros de altura, el cuál cedió de su base. El tallo y la ramificación del mismo se encontraban colapsando y obstaculizando la capa asfáltica en ambos sentidos de la vialidad, interrumpiendo en su totalidad el libre tránsito vehicular y peatonal en la zona, generando riesgo potencial para los transeúntes», acotó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comandante Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

«Con efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se procedió al confinamiento y control del tráfico para garantizar la seguridad de las operaciones. Utilizando herramientas moto mecánicas (motosierras) y herramientas de mano, procedieron a realizar el corte, troceo y desarmado minucioso del árbol», precisó.

Para finalizar, señaló que lograron restablecer el tránsito con éxito. «Una vez seccionado el espécimen vegetal, se retiraron los troncos y sedimentos de la capa asfáltica, logrando remover el peligro de la vía pública y restituyendo el tránsito automotor en ambos sentidos», concluyó.

Por otro lado, en los Altos Mirandinos se registró un deslizamiento de tierra pasando el kilómetro 13 en sentido a Caracas.

🟡 #EnFotos | Tras las intensas precipitaciones de esta mañana, se reportan árboles caídos y deslizamientos de tierra en varios puntos de la gran Caracas: * Un árbol caído obstaculiza la salida de la #AGCG hacia La Urbina. * Altos Mirandinos: Se registra un deslizamiento de… pic.twitter.com/4nwIJwaI79 — Globovisión (@globovision) June 15, 2026

Asimismo, la Autopista Regional del Centro está presentando un tránsito muy lento para superar el Peaje de Tazón, sentido Caracas, debido al pavimento húmedo.

Por lo cual, usuarios en redes sociales hicieron un llamado a los conductores a manejar con precaución debido a que esta situación de asfalto mojado se repite en varias zonas de Caracas.