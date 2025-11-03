APURE: Desgarrador e indignante: Pescadores sacaron a un tonina bebé del agua, la separaron de su manada

Un grupo de pescadores, aparentemente, sacaron a una tonina bebé del río Apure, separándolo de su madre. Los videos del incidente se viralizaron en redes sociales y generaron indignación.

El Hato Las Caretas, ubicado en el estado Guárico, difundió en Instagram el estremecedor video de la tonina. «Una seguidora nos ha compartido esta desoladora imagen, presuntamente tomada en el río Apure», indicó.

«Se observa a una persona con una tonina bebé (delfín de río) fuera del agua, en una canoa. El pequeño animal emite sonidos de angustia, sometido a un estrés inmenso, calor y la separación forzada de su madre», acotó.

En el video se aprecia que la tonina estaba en la lancha, mientras que los pescadores navegaban en el río. Supuestamente, estas personas sacaron al delfín del agua porque les «quitó» un bagre que acababan de pescar.

«LIBERARON» A LA TONINA

El Proyecto Sotalia, que se dedica a la investigación de mamíferos acuáticos del país, también denunció el caso. Luego de que navegaron con la tonina en la lancha, la lanzaron nuevamente al río.

«Dale con fuerza. Chao pue’, c*ño de madre. No vayas a volver a lambuciar», dijo uno de los pescadores. Otro de los tripulantes del barco, por su parte, lanzó a la tonina al agua con poca sutilidad o cuidado.

«Una verdadera liberación era en el sitio donde lo agarró, al lado de su madre y manada, no un traslado innecesario que puso en riesgo su vida. Con ese video ni siquiera se puede asegurar que el animal sobrevivió», indicó el Proyecto.

Esta organización lamentó lo ocurrido con la tonina y pidió respeto por los animales que habitan el río. «Lanzarlo al agua con una expresión de venganza porque le ‘quitó’ el bagre solo demuestra cuánto falta por enseñar», sentenció.