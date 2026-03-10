Venezuela

App de Yummy Rides confirmó «filtración de datos» tras un hackeo, esto revelaron sobre los conductores

Por Angel David Quintero
El CEO para Venezuela de la app de transporte Yummy Rides, Vicente Zavarce, anunció una importante filtración de datos de sus conductores luego de un ciber ataque a sus bases de datos.

«Estamos comunicando que efectivamente se filtraron fotos y nombres de 30.000 conductores en este ataque. Clarificamos que ese es el límite de la información filtrada», dijo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que los delincuentes no tuvieron acceso a otro tipo de información. «La vulnerabilidad fue identificada y corregida inmediatamente. No se expuso información financiera, cédulas, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, passwords, ni información asociada a viajes o transacciones».

Ante las críticas recibidas, Zavarce recordó el historial de la empresa en materia de ciberseguridad. «En seis años operando a escala nacional, esta es la primera vulnerabilidad real que nos detectan. La ciberseguridad es un juego constante de cat and mouse. Lo importante es detectar rápido, corregir y seguir fortaleciendo».

Finalmente, se comprometió a reforzar las medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. «Como medida adicional, estamos realizando una revisión completa de nuestros sistemas para reforzar aún más nuestras protecciones y seguir garantizando la seguridad de la información en la plataforma», dijo la compañía en un comunicado.

«Continuaremos invirtiendo en ciberseguridad para protegernos de ataques futuros», concluyó.

