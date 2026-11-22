El Gobierno y la oposición prevén concluir este lunes 23 de noviembre la cuarta ronda del diálogo que impulsa Estados Unidos en el marco de su plan de transición en Venezuela, de acuerdo con una convocatoria enviada este domingo por el Ministerio de Comunicación e Información, según reseñó la agencia de noticias EFE.

El cuarto ciclo, que inició el pasado 13 de noviembre, ha estado centrado en la discusión de varias leyes relacionadas con derechos políticos; también la del Financiamiento al Terrorismo -un delito que suele ser imputado a manifestantes-, según señalaron a la agencia española recientemente fuentes cercanas a este proceso.

En principio, esta ronda de diálogo culminaría el pasado viernes, pero ante el volumen de trabajo pendiente las delegaciones decidieron el jueves extender la ronda, indicaron entonces las mismas fuentes.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en representación del Gobierno y por la diputada Dinorah Figuera del lado de la oposición, han sostenido sus encuentros en el Hotel Gran Meliá Caracas, a puerta cerrada.

Las conversaciones iniciaron formalmente en agosto como parte del plan de transición de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en enero, y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

ENCUENTROS DE LA AN 2015 CON LA SOCIEDAD CIVIL

Durante la última semana, los delegados opositores, pertenecientes a la AN 2015, han sostenido encuentros con representantes de pueblos indígenas para abordar problemas en sus comunidades, así como con expertos petroleros para exigir al Gobierno que haya transparencia en los acuerdos de explotación de crudo con otros países.

Hasta la fecha, las partes han avanzado en la renovación de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, entre ellos la Agencia EFE, aunque todavía quedan portales por desbloquear.

Asimismo, se acordó la revisión de leyes -todavía pendiente de ejecución- usadas para inhabilitar políticos, como a Machado, y la del Financiamiento al Terrorismo -un delito que suelen imputar a manifestantes-.

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También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, una de las principales demandas del chavismo, que sigue sin concretarse.

Se espera que eventualmente la mesa de diálogo aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), para posteriormente convocar a elecciones.

La Administración de Donald Trump espera que, una vez se renueve el CNE, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia y se abra un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

CON INFORMACÍON DE EFE